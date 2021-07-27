"Метинвест" пояснил, зачем приобрел метзавод в Каменском за 9 миллиардов

Единый имущественный комплекс ДМК состоит из оборудования, необходимого для производства металлопродукции. Приобретение также включает право пользования землей и право работать по лицензиям и разрешениям, выданным ДМК.

"Около 9 тыс. сотрудников ДМК будут переведены на работу на ДКХЗ", - заявили в "Метинвесте".

В группе отметили, что ДМК был одним из крупнейших производителей стали в Украине с металлургическим производством полного цикла. Производственные мощности ДМК включали 3,9 млн т стали в год.

"Покупка производственного комплекса ДМК позволит "Метинвесту" расширить продуктовую линейку, заместив производство квадратной заготовки, сортамента катанки, арматуры и фасонного проката, которые ранее производились предприятием, находящимся на неподконтрольной Украине территории, а также обеспечить квадратной заготовкой болгарское предприятие группы Promet Steel", - добавили в пресс-службе.

При этом отмечается, что ДМК - один из крупнейших покупателей железной руды и кокса у группы в Украине, что дает "Метинвесту" дополнительное преимущество по всей производственной цепочке.