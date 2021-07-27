"Метінвест" пояснив, навіщо придбав метзавод в Кам'янському за 9 мільярдів

Єдиний майновий комплекс ДМК складається з обладнання, необхідного для виробництва металопродукції. Придбання також включає право користування землею і право працювати за ліцензіями та дозволами, виданими ДМК.

"Близько 9 тис. співробітників ДМК будуть переведені на роботу на ДКХЗ", - заявили в "Метінвесті".

У групі зазначили, що ДМК був одним з найбільших виробників сталі в Україні з металургійним виробництвом повного циклу. Виробничі потужності ДМК включали 3,9 млн т сталі на рік.

"Купівля виробничого комплексу ДМК дозволить "Метінвесту" розширити продуктову лінійку, замінивши виробництво квадратної заготовки, сортаменту катанки, арматури і фасонного прокату, які раніше проводилися підприємством, яке перебуває на непідконтрольній Україні території, а також забезпечити квадратною заготівлею болгарське підприємство групи Promet Steel", - додали в прес-службі.

При цьому наголошується, що ДМК - один з найбільших покупців залізної руди і коксу у групи в Україні, що дає "Метінвесту" додаткову перевагу по всьому виробничому ланцюжку.