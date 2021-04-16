Метзавод на грани остановки из-за искусственного ограничения конкуренции, - промышленники

"Укрметаллургпром" обеспокоен ситуацией, которая сложилась с Днепровским металлургическим комбинатом. Промышленники обратились в АМКУ по поводу негативных последствий, которые смогут привести к остановке завода.

В своем обращении, "Укрметаллургпром" просит исключить возможность искусственного ограничения конкуренции и доступа к торгам.

"Как стало известно, в 2020 году Metinvest B. V в рамках формальной процедуры обратился в АМКУ с просьбой предоставить разрешение на концентрацию ЦИК ГТК, что позволит Metivest B. V., как одному из участников, принять участие в открытых торгах. По состоянию на 15 апреля 2021 года компания не получила ответ АМКУ. Такая ситуация ставит Metinvest B. V. в неравное положение по сравнению с другими потенциальными участниками аукциона и, фактически, исключает возможность его участия в таком аукционе, поскольку без формального решения АМКУ подготовка к участию, оплата гарантийного взноса и другие действия могут привести к неоправданным финансовым расходам и подвергать компанию на необоснованные риски", - пишет "Укрметаллургпром".

По мнению промышленников, такие действия АМКУ могут привести к негативным последствиям, а именно к необоснованному снижению стоимости продажи ЦМК, и, как результат, не достаточного наполнения финальной суммы, которая будет выплачена кредиторам ПАО "ДМК" в счет удовлетворения их требований конкурсных и отмену торгов и ликвидации "ДМК".

"Вместо спасения и продолжения деятельности комбината, такие действия приведут к полной остановке крупного отраслевого производства и, как следствие, остановки выплат заработной платы рабочим, падение налоговых поступлений и сборов в местный и государственный бюджеты, увольнению рабочих и росту уровня безработицы, возникновению социальной напряженности и даже социального взрыва в регионе", - отмечается в обращении.

"Укрметаллургпром" надеется на рассмотрение обращения и получение ответа относительно дальнейшей ситуации, которая сложилась с предприятием промышленного комплекса Украины.

"Надеемся, что АМКУ исключит возможность искусственного ограничения конкуренции и доступа к торгам для кредиторов, которые имеют значительный опыт в металлургической отрасли и заботятся о ее развитии и о наращивании позиций украинской металлургии", - резюмировали промышленники.

Напомним, предприятия ГМК и связанные с комплексом отрасли обеспечивают около 12% ВВП Украины (основная статья в структуре ВВП Днепропетровской, Донецкой, Полтавской и Запорожской областей).

В 2019 году налоговые поступления от ГМК составили 3,7% (почти 30 млрд грн). На предприятиях ГМК Украины занято 190 тыс. человек, вместе со смежными отраслями - более 600 тыс. рабочих мест, обеспечивают 11% фонда оплаты труда в Украине.

Днепровский металлургический комбинат является одним из крупнейших налогоплательщиков в Днепропетровской области и входит в сотню лидеров по уплате налогов в бюджет страны по данным Государственной фискальной службы. Кроме того, предприятие является источником поступления валютной выручки.