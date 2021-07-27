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"Метинвест" пояснил, зачем приобрел метзавод в Каменском за 9 миллиардов

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Киев, Вторник 27 июля 2021 15:31
"Метинвест" пояснил, зачем приобрел метзавод в Каменском за 9 миллиардов Фото: "Метинест" (metinvestholding.com)
Автор: Наталия Гурковская

Днепровский коксохимический завод (ДКХЗ), входящий в группу компаний "Метинвест", стал победителем торгов по продаже единого имущественного комплекса Днепровского металлургического комбината (ДМК, город Каменское) за 9,17 млрд грн (около 340 млн долларов). Приобретение Днепровского меткомбината "Метинвестом" дает группе дополнительные преимущества по всей производственной цепочке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Метинвеста".

Единый имущественный комплекс ДМК состоит из оборудования, необходимого для производства металлопродукции. Приобретение также включает право пользования землей и право работать по лицензиям и разрешениям, выданным ДМК.

"Около 9 тыс. сотрудников ДМК будут переведены на работу на ДКХЗ", - заявили в "Метинвесте".

В группе отметили, что ДМК был одним из крупнейших производителей стали в Украине с металлургическим производством полного цикла. Производственные мощности ДМК включали 3,9 млн т стали в год.

"Покупка производственного комплекса ДМК позволит "Метинвесту" расширить продуктовую линейку, заместив производство квадратной заготовки, сортамента катанки, арматуры и фасонного проката, которые ранее производились предприятием, находящимся на неподконтрольной Украине территории, а также обеспечить квадратной заготовкой болгарское предприятие группы Promet Steel", - добавили в пресс-службе.

При этом отмечается, что ДМК - один из крупнейших покупателей железной руды и кокса у группы в Украине, что дает "Метинвесту" дополнительное преимущество по всей производственной цепочке.

Как сообщалось, "Укрметалургпром" выразил обеспокоенность ситуацией, которая сложилась с Днепровским металлургическим комбинатом. Промышленники обратились в АМКУ по поводу негативных последствий, которые смогут привести к остановке завода.

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