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"Метінвест" пояснив, навіщо придбав метзавод в Кам'янському за 9 мільярдів

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Київ, Вівторок 27 липня 2021 15:31
"Метінвест" пояснив, навіщо придбав метзавод в Кам'янському за 9 мільярдів Фото: "Метінвест" (metinvestholding.com)
Автор: Наталія Гурковська

Дніпровський коксохімічний завод (ДКХЗ), що входить до групи компаній Метінвест, став переможцем торгів з продажу єдиного майнового комплексу Дніпровського металургійного комбінату (ДМК, місто Кам'янське) за 9,17 млрд грн (близько 340 млн долларів). Придбання Дніпровського меткомбінату "Метінвестом" дає групі додаткові переваги по всьому виробничому ланцюжку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Метінвесту".

Єдиний майновий комплекс ДМК складається з обладнання, необхідного для виробництва металопродукції. Придбання також включає право користування землею і право працювати за ліцензіями та дозволами, виданими ДМК.

"Близько 9 тис. співробітників ДМК будуть переведені на роботу на ДКХЗ", - заявили в "Метінвесті".

У групі зазначили, що ДМК був одним з найбільших виробників сталі в Україні з металургійним виробництвом повного циклу. Виробничі потужності ДМК включали 3,9 млн т сталі на рік.

"Купівля виробничого комплексу ДМК дозволить "Метінвесту" розширити продуктову лінійку, замінивши виробництво квадратної заготовки, сортаменту катанки, арматури і фасонного прокату, які раніше проводилися підприємством, яке перебуває на непідконтрольній Україні території, а також забезпечити квадратною заготівлею болгарське підприємство групи Promet Steel", - додали в прес-службі.

При цьому наголошується, що ДМК - один з найбільших покупців залізної руди і коксу у групи в Україні, що дає "Метінвесту" додаткову перевагу по всьому виробничому ланцюжку.

Як повідомлялось, "Укрметалургпром" висловив стурбованість ситуацією, яка склалася з Дніпровським металургійним комбінатом. Промисловці звернулися до АМКУ щодо негативних наслідків, які зможуть призвести до зупинки заводу.

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