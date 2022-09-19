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"Метинвест" передал военному госпиталю Запорожья очередную партию помощи

Фото: "Метинвест" передал военному госпиталю Запорожья очередную партию помощи (facebook com)
Автор: Юлия Бойко

Группа "Метинвест" передала военному госпиталю Запорожья очередную партию помощи. Это примерно 18 тысяч единиц медикаментов на общую сумму более полумиллиона гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Среди медикаментов - кровоостанавливающие, противовоспалительные, антигистаминные, а также антибиотики, стимуляторы перистальтики и антисептические средства. В большинстве своем их используют для терапевтического лечения и послеоперационной реабилитации раненых и тяжелобольных защитников.

В пресс-службе также отметили, что "Метинвест" совместно с Фондом Ахметова поддерживает запорожский госпиталь с первых дней войны.

Общая стоимость переданных хирургических инструментов, медикаментов и оборудования уже составляет более 15,5 млн гривен.

Напомним, ночью 19 сентябряроссияне ударили ракетами по объектам инфраструктуры Запорожья . Известно о 8 прилетах. В одном из районов отключился свет, энергоснабжение уже возобновлено.

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МетинвестЗапорожье