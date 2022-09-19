"Метінвест" передав військовому шпиталю Запоріжжя чергову партію допомоги

Група "Метінвест" передала військовому шпиталю Запоріжжя чергову партію допомоги. Це приблизно 18 тисяч одиниць медикаментів на загальну суму понад пів мільйона гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.
Серед медикаментів - кровоспинні, протизапальні, антигістамінні, а також антибіотики, стимулятори перистальтики й антисептичні засоби. Здебільшого їх використовують для терапевтичного лікування та післяопераційної реабілітації поранених і тяжкохворих захисників.
В прес-службі також зазначили, що "Метінвест" спільно з Фондом Ахметова підтримує запорізький шпиталь з перших днів війни.
Загальна вартість переданих хірургічних інструментів, медикаментів та обладнання вже становить понад 15,5 млн гривень.
Нагадаємо, вночі 19 вересня росіяни вдарили ракетами по об'єктах інфраструктури Запоріжжя. Відомо про 8 прильотів. В одному з районів відключилося світло, енергопостачання вже відновлено.
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