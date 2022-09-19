"Метинвест" передал военному госпиталю Запорожья очередную партию помощи
Группа "Метинвест" передала военному госпиталю Запорожья очередную партию помощи. Это примерно 18 тысяч единиц медикаментов на общую сумму более полумиллиона гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.
Среди медикаментов - кровоостанавливающие, противовоспалительные, антигистаминные, а также антибиотики, стимуляторы перистальтики и антисептические средства. В большинстве своем их используют для терапевтического лечения и послеоперационной реабилитации раненых и тяжелобольных защитников.
В пресс-службе также отметили, что "Метинвест" совместно с Фондом Ахметова поддерживает запорожский госпиталь с первых дней войны.
Общая стоимость переданных хирургических инструментов, медикаментов и оборудования уже составляет более 15,5 млн гривен.
Напомним, ночью 19 сентябряроссияне ударили ракетами по объектам инфраструктуры Запорожья . Известно о 8 прилетах. В одном из районов отключился свет, энергоснабжение уже возобновлено.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .