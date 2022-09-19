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"Метінвест" передав військовому шпиталю Запоріжжя чергову партію допомоги

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Понеділок 19 вересня 2022 19:18
"Метінвест" передав військовому шпиталю Запоріжжя чергову партію допомоги Фото: "Метінвест" передав військовому шпиталю Запоріжжя чергову партію допомоги (facebook com)
Автор: Юлія Бойко

Група "Метінвест" передала військовому шпиталю Запоріжжя чергову партію допомоги. Це приблизно 18 тисяч одиниць медикаментів на загальну суму понад пів мільйона гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Серед медикаментів - кровоспинні, протизапальні, антигістамінні, а також антибіотики, стимулятори перистальтики й антисептичні засоби. Здебільшого їх використовують для терапевтичного лікування та післяопераційної реабілітації поранених і тяжкохворих захисників.

В прес-службі також зазначили, що "Метінвест" спільно з Фондом Ахметова підтримує запорізький шпиталь з перших днів війни.

Загальна вартість переданих хірургічних інструментів, медикаментів та обладнання вже становить понад 15,5 млн гривень.

Нагадаємо, вночі 19 вересня росіяни вдарили ракетами по об'єктах інфраструктури Запоріжжя. Відомо про 8 прильотів. В одному з районів відключилося світло, енергопостачання вже відновлено.

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Метинвест Запоріжжя
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