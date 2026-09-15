"Метінвест" отримав 9 млрд грн чистого збитку у першому півріччі: що вплинуло

У першому півріччі 2026 року група "Метінвест" зафіксувала чистий збиток у розмірі 202 млн доларів проти 58 млн роком раніше. Виторг зріс на 3% р./р, до 3,657 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на фінансові показники "Метінвесту".

Які фактори вплинули на фінрезультати

Варто зауважити, що зазначені фінансові результати компанія отримала ще до блокади експорту через чорноморські порти та вимушеної зупинки Південного ГЗК, а також до ракетних обстрілів "Запоріжсталі" й "Каметсталі" у серпні-вересні, внаслідок яких меткомбінати було зупинено.

На негативні результати тиснули передусім:

вищі операційні видатки;

збиток від ліквідації дочірніх підприємств;

зростання фінансових витрат.

Основним фактором стало зростання чистих операційних витрат на 9%, до 3,588 млрд доларів - це пояснюється операційними курсовими збитками від переоцінки кредиторської та дебіторської заборгованості (149 млн доларів), вищими цінами на сировину, зокрема коксівне вугілля (145 млн доларів), а також зростанням енергетичних затрат (101 млн доларів) на тлі подорожчання енергоресурсів.

Продажі в Європі зросли, борг скоротився

За підсумками січня-червня продажі "Метінвесту":

на українському ринку зросли на 1%;

на зовнішніх ринках виторг збільшився на 4%;

виторг збільшився на 4%; а продажі в Європі у першому півріччі зросли на 11% р./р. - до 1,69 млрд доларів.

Водночас, продажі в Азії, переважно у Китаї, впали на 8% р./р, а в МЕНА - на 39% р./р., до 63 млн доларів.



Додатковий тиск на результат у І півріччі чинив збиток від вибуття дочірніх компаній, який зріс до 86 млн доларів проти 17 млн роком раніше - переважно через ліквідаційні процедури щодо структур групи на тимчасово непідконтрольних територіях України. Фінансові витрати зросли на 16% р./р., до 152 млн доларів, здебільшого через курсові збитки за фінансовою діяльністю.

Попри збиток, "Метінвест" повністю і своєчасно погасив у квітні євробонди на 428 млн доларів, скоротивши від початку року загальний борг на 27%, до 1,057 млрд доларів. З 2022 року група повністю погасила три випуски облігацій на понад 1 млрд доларів без реструктуризації.