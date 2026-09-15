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"Метінвест" отримав 9 млрд грн чистого збитку у першому півріччі: що вплинуло

13:00 15.09.2026 Вт
3 хв
Чистий збиток компанії зріс утричі попри збільшення виторгу
aimg Сергій Новіков
"Метінвест" отримав 9 млрд грн чистого збитку у першому півріччі: що вплинуло "Метінвест" завершив перше піврічча зі збитком (фото: metinvestholding.com)
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У першому півріччі 2026 року група "Метінвест" зафіксувала чистий збиток у розмірі 202 млн доларів проти 58 млн роком раніше. Виторг зріс на 3% р./р, до 3,657 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на фінансові показники "Метінвесту".

Які фактори вплинули на фінрезультати

Варто зауважити, що зазначені фінансові результати компанія отримала ще до блокади експорту через чорноморські порти та вимушеної зупинки Південного ГЗК, а також до ракетних обстрілів "Запоріжсталі" й "Каметсталі" у серпні-вересні, внаслідок яких меткомбінати було зупинено.

На негативні результати тиснули передусім:

  • вищі операційні видатки;
  • збиток від ліквідації дочірніх підприємств;
  • зростання фінансових витрат.
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Основним фактором стало зростання чистих операційних витрат на 9%, до 3,588 млрд доларів - це пояснюється операційними курсовими збитками від переоцінки кредиторської та дебіторської заборгованості (149 млн доларів), вищими цінами на сировину, зокрема коксівне вугілля (145 млн доларів), а також зростанням енергетичних затрат (101 млн доларів) на тлі подорожчання енергоресурсів.

Продажі в Європі зросли, борг скоротився

За підсумками січня-червня продажі "Метінвесту":

  • на українському ринку зросли на 1%;
  • на зовнішніх ринках виторг збільшився на 4%;
  • а продажі в Європі у першому півріччі зросли на 11% р./р. - до 1,69 млрд доларів.

Водночас, продажі в Азії, переважно у Китаї, впали на 8% р./р, а в МЕНА - на 39% р./р., до 63 млн доларів.

Додатковий тиск на результат у І півріччі чинив збиток від вибуття дочірніх компаній, який зріс до 86 млн доларів проти 17 млн роком раніше - переважно через ліквідаційні процедури щодо структур групи на тимчасово непідконтрольних територіях України. Фінансові витрати зросли на 16% р./р., до 152 млн доларів, здебільшого через курсові збитки за фінансовою діяльністю.

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Попри збиток, "Метінвест" повністю і своєчасно погасив у квітні євробонди на 428 млн доларів, скоротивши від початку року загальний борг на 27%, до 1,057 млрд доларів. З 2022 року група повністю погасила три випуски облігацій на понад 1 млрд доларів без реструктуризації.

Як відомо, за 2022–2025 роки "Метінвест" інвестував у розвиток підприємств 43,6 млрд грн та сплатив понад 82,2 млрд грн податків.

Крім того, від початку війни компанія спрямувала понад 10 млрд грн на допомогу Україні та її громадянам, з яких 7,3 млрд грн - на потреби Сил оборони в межах ініціативи "Сталевий Фронт". Підприємства компанії також налагодили виробництво продукції для фронту, зокрема засобів захисту для військових і техніки.

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