"Метинвест" получил 9 млрд грн чистого убытка в первом полугодии: что повлияло

В первом полугодии 2026 года группа "Метинвест" зафиксировала чистый убыток в размере 202 млн долларов против 58 млн годом ранее. Выручка выросла на 3% г./р, до 3,657 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на финансовые показатели "Метинвеста".

Какие факторы повлияли на финрезультаты

Следует заметить, что указанные финансовые результаты компания получила еще до блокады экспорта через черноморские порты и вынужденной остановки Южного ГОКа, а также до ракетных обстрелов "Запорожстали" и "Каметстали" в августе-сентябре, в результате которых меткомбинаты были остановлены.

На отрицательные результаты давили прежде всего:

более высокие операционные расходы;

убыток от ликвидации дочерних предприятий;

рост денежных издержек.

Основным фактором стал рост чистых операционных расходов на 9%, до 3,588 млрд долларов - это объясняется операционными курсовыми убытками от переоценки кредиторской и дебиторской задолженности (149 млн долларов), более высокими ценами на сырье, в том числе коксующийся уголь (145 млн долларов), а также ростом энергетических затрат (101 млн долларов) на фоне подорожания энергоресурсов.

Продажи в Европе выросли, долг сократился

По итогам января-июня продажи "Метинвеста":

на украинском рынке выросли на 1%;

на внешних рынках выручка увеличилась на 4%;

а продажи в Европе в первом полугодии выросли на 11% г./р. - до 1,69 млрд долларов.

В то же время, продажи в Азии, преимущественно в Китае, упали на 8% г./р, а в МЭНА - на 39% г./р, до 63 млн долларов.

Дополнительное давление на результат в I полугодии оказали убытки от выбытия дочерних компаний, который вырос до 86 млн долларов против 17 млн ​​годом ранее - преимущественно из-за ликвидационных процедур по структурам группы на временно неподконтрольных территориях Украины. Финансовые расходы выросли на 16% г./р, до 152 млн долларов, в основном из-за курсовых убытков по финансовой деятельности.

Несмотря на убыток, "Метинвест" полностью и своевременно погасил в апреле евробонды на 428 млн долларов, сократив с начала года общий долг на 27% до 1,057 млрд долларов. С 2022 года группа полностью погасила три выпуска облигаций на более чем 1 млрд долларов без реструктуризации.