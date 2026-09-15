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"Метинвест" получил 9 млрд грн чистого убытка в первом полугодии: что повлияло

13:00 15.09.2026 Вт
3 мин
Чистый убыток компании вырос втрое, несмотря на увеличение выручки
aimg Сергей Новиков
"Метинвест" получил 9 млрд грн чистого убытка в первом полугодии: что повлияло "Метинвест" завершил первое полугодие с убытком (фото: metinvestholding.com)
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В первом полугодии 2026 года группа "Метинвест" зафиксировала чистый убыток в размере 202 млн долларов против 58 млн годом ранее. Выручка выросла на 3% г./р, до 3,657 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на финансовые показатели "Метинвеста".

Какие факторы повлияли на финрезультаты

Следует заметить, что указанные финансовые результаты компания получила еще до блокады экспорта через черноморские порты и вынужденной остановки Южного ГОКа, а также до ракетных обстрелов "Запорожстали" и "Каметстали" в августе-сентябре, в результате которых меткомбинаты были остановлены.

На отрицательные результаты давили прежде всего:

  • более высокие операционные расходы;
  • убыток от ликвидации дочерних предприятий;
  • рост денежных издержек.
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Основным фактором стал рост чистых операционных расходов на 9%, до 3,588 млрд долларов - это объясняется операционными курсовыми убытками от переоценки кредиторской и дебиторской задолженности (149 млн долларов), более высокими ценами на сырье, в том числе коксующийся уголь (145 млн долларов), а также ростом энергетических затрат (101 млн долларов) на фоне подорожания энергоресурсов.

Продажи в Европе выросли, долг сократился

По итогам января-июня продажи "Метинвеста":

  • на украинском рынке выросли на 1%;
  • на внешних рынках выручка увеличилась на 4%;
  • а продажи в Европе в первом полугодии выросли на 11% г./р. - до 1,69 млрд долларов.

В то же время, продажи в Азии, преимущественно в Китае, упали на 8% г./р, а в МЭНА - на 39% г./р, до 63 млн долларов.

Дополнительное давление на результат в I полугодии оказали убытки от выбытия дочерних компаний, который вырос до 86 млн долларов против 17 млн ​​годом ранее - преимущественно из-за ликвидационных процедур по структурам группы на временно неподконтрольных территориях Украины. Финансовые расходы выросли на 16% г./р, до 152 млн долларов, в основном из-за курсовых убытков по финансовой деятельности.

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Несмотря на убыток, "Метинвест" полностью и своевременно погасил в апреле евробонды на 428 млн долларов, сократив с начала года общий долг на 27% до 1,057 млрд долларов. С 2022 года группа полностью погасила три выпуска облигаций на более чем 1 млрд долларов без реструктуризации.

Как известно, за 2022-2025 годы "Метинвест" инвестировал в развитие предприятий 43,6 млрд грн и уплатил более 82,2 млрд грн налогов.

Кроме того, с начала войны компания направила более 10 млрд грн на помощь Украине и ее гражданам, из которых 7,3 млрд грн - на нужды Сил обороны в рамках инициативы "Стальной Фронт". Предприятия компании также наладили производство продукции для фронта, в том числе средств защиты для военных и техники.

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