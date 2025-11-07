UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

"Метінвест" Ахметова від початку року сплатив 13,8 млрд гривень податків до бюджету

Фото: "Метінвест" сплатив 13,8 млрд податків у бюджет цього року (metinvestholding.com)
Автор: Юлія Бойко

Компанія "Метінвест", з урахуванням асоційованих компаній та спільних підприємств, за 9 місяців 2025 року сплатила 13,8 млрд грн податків і зборів до бюджетів усіх рівнів в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Метінвесту".

Зазначається, що у трійці найбільших за обсягом відрахувань - 3,3 млрд грн плати за користування надрами, 2,6 млрд грн Єдиного соціального внеску та 2,4 млрд грн податку на доходи фізичних осіб. 

Також українські підприємства "Метінвесту" в січні-вересні 2025 року перерахували 1,4 млрд податку на прибуток та 499 млн грн екологічного податку.

Військовий збір за 9 місяців цього року зріс більш ніж утричі проти аналогічного періоду 2024 року - до 694 млн грн, а плата за землю - на 7%, до 1 млрд грн.

"Металургія традиційно є одним із головних джерел наповнення державного бюджету та постачання валюти в економіку України. Сьогодні вона ще й надійний тил для фронту. Метінвест продовжує працювати заради перемоги й майбутнього нашої країни. Ми переконані: фінансова відповідальність бізнесу це основа оборони та відновлення держави", - зазначив гендиректор "Метінвесту" Юрій Риженков.

Як відомо, компанія "Метінвест" Ріната Ахметова потрапила до першої десятки рейтингу найбільших приватних платників податків України: від початку війни вона перерахувала до бюджетів усіх рівнів в Україні вже понад 70 мільярдів грн.

Компанія також входить до рейтингу найбільших інвесторів України: щороку компанія вкладає 12 мільярдів в інвестиційні проекти.

Крім того, від початку повномасштабного вторгнення компанія надала Україні 9,7 млрд грн допомоги, з яких 5,2 млрд грн - на підтримку ЗСУ в межах ініціативи "Сталевий фронт".

Читайте РБК-Україна в Google News
МетінвестРінат АхметовПодаткиДержбюджет