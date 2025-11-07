RU

Экономика Авто Tech

"Метинвест" Ахметова с начала года уплатил 13,8 млрд гривен налогов в бюджет

Фото: "Метинвест" уплатил 13,8 млрд налогов в бюджет этого года (metinvestholding.com)
Автор: Юлия Бойко

Компания "Метинвест", с учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий, за 9 месяцев 2025 уплатила 13,8 млрд грн налогов и сборов в бюджеты всех уровней в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Метинвеста".

Отмечается, что в тройке крупнейших по объему отчислений - 3,3 млрд грн платы за пользование недрами, 2,6 млрд грн Единого социального взноса и 2,4 млрд грн налога на доходы физических лиц.

Также украинские предприятия "Метинвеста" в январе-сентябре 2025 года перечислили 1,4 млрд налога на прибыль и 499 млн грн экологического налога.

Военный сбор за 9 месяцев этого года вырос более чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года - до 694 млн грн, а плата за землю - на 7%, до 1 млрд грн.

"Металлургия традиционно является одним из главных источников наполнения государственного бюджета и поставки валюты в экономику Украины. Сегодня она еще и надежный тыл для фронта. Метинвест продолжает работать ради победы и будущего нашей страны. Мы убеждены: финансовая ответственность бизнеса - это основа обороны и восстановления государства", - отметил гендиректор "Метинвеста" Юрий.

Как известно, компания "Метинвест" Рината Ахметова попала в первую десятку рейтинга крупнейших частных налогоплательщиков Украины: с начала войны она перечислила в бюджеты всех уровней в Украине уже более 70 миллиардов гривен.

Компания также входит в рейтинг крупнейших инвесторов Украины: ежегодно компания вкладывает 12 миллиардов в инвестиционные проекты.

Кроме того, с начала полномасштабного вторжения компания предоставила Украине 9,7 млрд грн помощи, из которых 5,2 млрд грн - на поддержку ВСУ в рамках инициативы "Стальной фронт".

МетинвестРинат АхметовНалогиГосбюджет