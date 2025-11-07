"Метінвест" Ахметова від початку року сплатив 13,8 млрд гривень податків до бюджету

Компанія "Метінвест", з урахуванням асоційованих компаній та спільних підприємств, за 9 місяців 2025 року сплатила 13,8 млрд грн податків і зборів до бюджетів усіх рівнів в Україні.

Зазначається, що у трійці найбільших за обсягом відрахувань - 3,3 млрд грн плати за користування надрами, 2,6 млрд грн Єдиного соціального внеску та 2,4 млрд грн податку на доходи фізичних осіб.

Також українські підприємства "Метінвесту" в січні-вересні 2025 року перерахували 1,4 млрд податку на прибуток та 499 млн грн екологічного податку.

Військовий збір за 9 місяців цього року зріс більш ніж утричі проти аналогічного періоду 2024 року - до 694 млн грн, а плата за землю - на 7%, до 1 млрд грн.

"Металургія традиційно є одним із головних джерел наповнення державного бюджету та постачання валюти в економіку України. Сьогодні вона ще й надійний тил для фронту. Метінвест продовжує працювати заради перемоги й майбутнього нашої країни. Ми переконані: фінансова відповідальність бізнесу це основа оборони та відновлення держави", - зазначив гендиректор "Метінвесту" Юрій Риженков.