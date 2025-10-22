"Метінвест" Ахметова увійшов до топ-50 найкращих роботодавців України

До фінального переліку потрапили 50 компаній із 11 галузей економіки, журі оцінювало їх за чотирма критеріями: підтримка ветеранів і їхніх родин, інклюзивність, програми збереження працівників під час кризи та розвиток талантів.

Генеральний директор "Групи Метінвест" Юрій Риженков у коментарі для NV зазначив, що головним кадровим викликом металургії залишається дефіцит персоналу: наразі в компанії відкрито близько 4 тисяч вакансій, а понад 8 тисяч співробітників мобілізовані.

"До 2022 року до компанії були черги охочих, а зараз ми маємо нестачу кадрів. Тому скоротили терміни навчання з пів року до двох місяців. Ми створюємо інфраструктуру підтримки - від психологічної допомоги до соціальних програм і волонтерства. Наші працівники не менш важливі для перемоги, ніж армія", - наголосив Риженков.

Підтримка ветеранів та оплата праці

За його словами, основним кадровим резервом компанії стали ветерани. На підприємствах уже працює близько тисячі військових, які повернулися з фронту: для них "Метінвест" створив екосистему реінтеграції, що включає навчання новим професіям, психологічну підтримку та менторські програми.

"Ветерани кажуть: нам не треба особливого ставлення, ми просто хочемо бути частиною колективу. Ми також готуємо працівників до їхнього повернення, адже дехто через поранення не може працювати на старих посадах", - розповів СЕО "Метінвесту".

У 2024 році середнє зростання зарплат у компанії становило 15%, а за окремими професіями - до 30%. Цьогоріч "Метінвест" підвищив оплату праці виробничих і сервісних підрозділів ще на 20%. Загалом із початку війни заробітні плати в компанії зросли приблизно на 50%.

Освітні ініціативи "Метінвесту"

Серед пріоритетів компанії - навчання жінок технічним професіям, автоматизація виробництва та освітні ініціативи. Зокрема, заснований Групою університет "Метінвест Політехніка" вже випустив понад 260 фахівців, а пілотний проєкт у Великій Британії допомагає повертати до України студентів з українським корінням.

"Ми робимо ставку на українців. Віримо, що зможемо закрити кадрові потреби власними силами, адже наша мета - будувати сучасну, високотехнологічну металургію в Україні", - підсумував Риженков.