"Метинвест" Ахметова вошел в топ-50 лучших работодателей Украины

В финальный перечень попали 50 компаний из 11 отраслей экономики, жюри оценивало их по четырем критериям: поддержка ветеранов и их семей, инклюзивность, программы сохранения работников во время кризиса и развитие талантов.

Генеральный директор "Группы Метинвест" Юрий Рыженков в комментарии для NV отметил, что главным кадровым вызовом металлургии остается дефицит персонала: в настоящее время в компании открыто около 4 тысяч вакансий, а более 8 тысяч сотрудников мобилизованы.

"До 2022 года в компании были очереди желающих, а сейчас у нас нехватка кадров. Поэтому сократили сроки обучения с полугода до двух месяцев. Мы создаем инфраструктуру поддержки - от психологической помощи до социальных программ и волонтерства. Наши работники не менее важны для победы, чем армия", - подчеркнул Рыженков.

Поддержка ветеранов и оплата труда

По его словам, основным кадровым резервом компании стали ветераны. На предприятиях уже работает около тысячи вернувшихся с фронта военных: для них "Метинвест" создал экосистему реинтеграции, включающую обучение новым профессиям, психологическую поддержку и менторские программы.

"Ветераны говорят: нам не нужно особого отношения, мы просто хотим быть частью коллектива. Мы также готовим работников к их возвращению, ведь некоторые из-за ранений не могут работать на старых должностях", - рассказал СЕО "Метинвесту".

В 2024 году средний рост зарплат в компании составил 15%, а по отдельным профессиям - до 30%. В этом году "Метинвест" повысил оплату труда производственных и сервисных подразделений еще на 20%. В общей сложности с начала войны заработные платы в компании выросли примерно на 50%.

Образовательные инициативы "Метинвеста"

Среди приоритетов компании - обучение женщин техническим профессиям, автоматизация производства и образовательные инициативы. В частности, основанный Группой университет "Метинвест Политехника" уже выпустил более 260 специалистов, а пилотный проект в Великобритании помогает возвращать в Украину студентов с украинскими корнями.

"Мы делаем ставку на украинцев. Верим, что сможем закрыть кадровые потребности собственными силами, ведь наша цель - строить современную, высокотехнологичную металлургию в Украине", - подытожил Рыженков.