"Метинвест" Ахметова вошел в ТОП-5 компаний с лучшей репутацией в Украине

Группа "Метинвест" вошла в пятерку компаний с высоким уровнем репутации в Украине по версии издания "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" и бизнес-портала delo.ua. Рейтинг формировали по итогам деятельности компаний в 2025 году.

Как пишет РБК-Украина , об этом говорится в сообщении "Метинвеста".

"Метинвест" занял пятое место в рейтинге: эксперты отметили сильные корпоративные коммуникации компании, прозрачные отношения с кредиторами и последовательную работу по уменьшению долговой нагрузки. Поскольку несмотря на войну и потери, "Метинвест" с начала вторжения погасил уже 670 млн долларов долговых обязательств, из них более 200 млн долларов - в 2024 году.

Отдельно компанию отметили за программы помощи громадам, военным и работникам: за 2022-2024 годы на эти инициативы "Метинвест" направил 258 млн долларов.

Участников анализировали по ряду критериев: репутационный менеджмент, устойчивость к информационным атакам, лояльность потребителей, инвестиции в корпоративную социальную ответственность, сила бренда работодателя, эффективность коммуникаций и взаимодействие с государственными институтами.

В первую пятерку рейтинга также вошли ДТЭК, "МакДональдс" в Украине, "Vodafone Украина" и МХП.