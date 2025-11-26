"Метінвест" Ахметова увійшов до ТОП-10 найкращих роботодавців України

Група "Метінвест" увійшла до десятки найкращих роботодавців України 2025 року за версією видання The Page. До фінального списку компаній відібрали незалежні HR-експерти, які оцінювали учасників у форматі "наосліп".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Метінвест ".

У підсумку журі відзначило "Метінвест" за системність підходу, масштабність програм та інтеграцію роботи з ветеранами у всі HR-процеси.

"Метінвест" є лідером серед приватних компаній України за кількістю співробітників у лавах ЗСУ. Більше 8000 з 50000 персоналу наразі служать в силах оборони України. Більше 1000 ветеранів вже повернулися до роботи у компанії.

"Метінвест" представив комплексну систему реінтеграції ветеранів, яка є однією із найбільших корпоративних проєктів такого типу в Україні. У компанії підкреслюють, що всі бізнес-процеси адаптовані під повернення колишніх військових: і тих, хто був співробітником до служби, і тих, хто приєднується до команди після демобілізації.

Екосистема, створена компанією, включає психологічну та фізичну реабілітацію, розширене медичне страхування в перший рік після повернення, безплатне навчання й перекваліфікацію, а також можливість здобути освіту в університеті "Метінвест Політехніка" на пільгових умовах. Компанія також готує колективи до роботи з демобілізованими співробітниками. У 2025 році бюджет на програми адаптації ветеранів становитиме 550 тис. доларів.

Загалом на участь у рейтингу подали анкети 63 компанії. До першої десятки рейтингу найкращих роботодавців також увійшли Kernel, Оператор ГТС України, Philip Morris Ukraine, SoftServe, Intellias, Wargaming Kyiv, "Дарниця", Roche Ukraine та "Енергоатом".