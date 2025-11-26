ua en ru
"Метинвест" Ахметова вошел в ТОП-10 лучших работодателей Украины

Среда 26 ноября 2025 13:49
"Метинвест" Ахметова вошел в ТОП-10 лучших работодателей Украины Фото: "Метинвест" вошел в ТОП-10 лучших работодателей Украины по версии The Page (metinvestholding.com)
Автор: Александр Мороз

Группа "Метинвест" вошла в десятку лучших работодателей Украины 2025 года по версии издания The Page. В финальный список компаний отобрали независимые HR-эксперты, которые оценивали участников в формате "вслепую".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Метинвест".

В итоге жюри отметило "Метинвест" за системность подхода, масштабность программ и интеграцию работы с ветеранами во все HR-процессы.

"Метинвест" является лидером среди частных компаний Украины по количеству сотрудников в рядах ВСУ. Более 8000 из 50000 персонала в настоящее время служат в силах обороны Украины. Более 1000 ветеранов уже вернулись к работе в компании.

"Метинвест" представил комплексную систему реинтеграции ветеранов, которая является одним из крупнейших корпоративных проектов такого типа в Украине. В компании подчеркивают, что все бизнес-процессы адаптированы под возвращение бывших военных: и тех, кто был сотрудником до службы, и тех, кто присоединяется к команде после демобилизации.

Экосистема, созданная компанией, включает психологическую и физическую реабилитацию, расширенное медицинское страхование в первый год после возвращения, бесплатное обучение и переквалификацию, а также возможность получить образование в университете "Метинвест Политехника" на льготных условиях. Компания также готовит коллективы к работе с демобилизованными сотрудниками. В 2025 году бюджет на программы адаптации ветеранов составит 550 тыс. долларов.

Всего на участие в рейтинге подали анкеты 63 компании. В первую десятку рейтинга лучших работодателей также вошли Kernel, Оператор ГТС Украины, Philip Morris Ukraine, SoftServe, Intellias, Wargaming Kyiv, "Дарница", Roche Ukraine и "Энергоатом".

Как известно, "Метинвест" Рината Ахметова является одним из крупнейших инвесторов в украинскую экономику: с 24 февраля 2022 года она вложила более 28 млрд гривен инвестиций.

Кроме того, компанию назвали лучшим работодателем для ветеранов и студентов-инженеров: сейчас на нее приходится почти треть ветеранов, которые вернулись к работе на предприятия крупного бизнеса.

Также компания ввела инициативу Steel Force, которая направлена на подготовку нового поколения специалистов, которые будут участвовать в восстановлении украинской промышленности после войны.

