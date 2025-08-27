UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

"Метінвест" Ахметова увійшов до числа лідерів серед роботодавців для ветеранів в Україні

Фото: "Метинвест" - провідний роботодавець для ветеранів (metinvestholding.com)
Автор: Ілона Свиридова

Група "Метінвест", що входить до складу SCM Ріната Ахметова, є найбільшим приватним роботодавцем для ветеранів війни в Україні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на спецпроєкт "Сталевий гігант незалежності".

Компанія створила комплексну систему підтримки захисників, яка охоплює як своїх працівників, так і військовослужбовців з інших сфер.

У "Метінвесті" діють ветеранські спільноти, програми професійної адаптації, психологічної допомоги, а також юридичної підтримки.

Крім того, захисники можуть безкоштовно пройти навчання або підвищити кваліфікацію у технічному університеті компанії - Метінвест Політехніці.

Наразі "Метінвест" залишається одним із найбільших роботодавців в Україні серед промислових компаній. До початку повномасштабного вторгнення підприємства групи забезпечували роботою понад 100 000 осіб.

Попри втрату активів на тимчасово окупованих територіях, компанія продовжує операційну діяльність на підприємствах у Кривому Розі, Кам’янському та Запоріжжі.

Читайте РБК-Україна в Google News
МетінвестРінат АхметовВетерани