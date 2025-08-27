RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

"Метинвест" Ахметова вошел в число лидеров среди работодателей для ветеранов в Украине

Фото: "Метинвест" - ведущий работодатель для ветеранов (metinvestholding.com)
Автор: Илона Свиридова

Группа Метинвест, которая входит в состав SCM Рината Ахметова, является крупнейшим частным работодателем для ветеранов войны в Украине.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на спецпроект "Сталевий гігант незалежності".

Компания создала комплексную систему поддержки защитников, охватывающую как своих работников, так и военнослужащих из других сфер.

В "Метинвесте" действуют ветеранские сообщества, программы профессиональной адаптации, психологической помощи, а также юридической поддержки.

Кроме того, защитники могут бесплатно пройти обучение или повысить квалификацию в техническом университете компании - Метинвест Политехнике.

"Метинвест" остается одним из крупнейших работодателей в Украине среди промышленных компаний. До начала полномасштабного вторжения предприятия группы обеспечивали работой более 100 000 человек.

Несмотря на потерю активов на временно оккупированных территориях, компания продолжает операционную деятельность на предприятиях в Кривом Роге, Каменском и Запорожье.

Читайте РБК-Украина в Google News
МетинвестРинат АхметовВетераны