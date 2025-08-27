"Метинвест" Ахметова вошел в число лидеров среди работодателей для ветеранов в Украине

Компания создала комплексную систему поддержки защитников, охватывающую как своих работников, так и военнослужащих из других сфер.

В "Метинвесте" действуют ветеранские сообщества, программы профессиональной адаптации, психологической помощи, а также юридической поддержки.

Кроме того, защитники могут бесплатно пройти обучение или повысить квалификацию в техническом университете компании - Метинвест Политехнике.

"Метинвест" остается одним из крупнейших работодателей в Украине среди промышленных компаний. До начала полномасштабного вторжения предприятия группы обеспечивали работой более 100 000 человек.

Несмотря на потерю активов на временно оккупированных территориях, компания продолжает операционную деятельность на предприятиях в Кривом Роге, Каменском и Запорожье.