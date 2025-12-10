"Метінвест" Ахметова отримав головну нагороду HR Pro Awards 2025

Група "Метінвест" отримала головну нагороду престижної премії HR Pro Awards 2025 - однієї з ключових подій у сфері управління персоналом в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Метінвест ".

Цього року конкурс об’єднав понад 40 експертів і 15 галузей, а учасники подали сотні заявок у 14 номінаціях.

"Метінвест" представив два проєкти - "Синергія ГЗК" та "Metinvest United: програма з кроскультурної взаємодії". Обидва увійшли до фіналу, а "Синергія ГЗК" перемогла у номінації "HR у бізнес-трансформації".

Проєкт "Синергія ГЗК"

Проєкт "Синергія ГЗК" став результатом масштабних змін у роботі криворізьких підприємств компанії - Центрального, Північного та Інгулецького гірничо-збагачувальних комбінатів. Під час повномасштабної війни, втрати внутрішніх ринків і логістичних обмежень "Метінвест" об’єднав їх під єдиним управлінням, створивши спільний виробничий комплекс. Це дозволило оптимізувати технологічні процеси, ефективно використовувати потужності й ресурси, а також зберегти зайнятість понад трьох тисяч працівників.

"Завдяки ротаціям, реінжинірингу процесів і єдиним стандартам роботи ми зменшили дефіцит кадрів, створили спільну платформу для навчання та підвищили якість управління людським капіталом", - каже Андрій Щербак, директор з персоналу та соціальних питань гірничодобувного департаменту "Метінвесту".

Проєкт "Metinvest United"

Другий проєкт компанії, "Metinvest United", увійшов до фіналу у номінації "Різноманіття та інклюзивність". Програма, запущена у 2024 році, розвиває навички кроскультурної взаємодії серед працівників міжнародних підрозділів Метінвесту в Україні, Італії, Болгарії, Великій Британії та США. У ній беруть участь сотні співробітників, які проходять онлайн-курси, вебінари та дискусії з міжнародними експертами.

Що відомо про премію

Премія HR Pro Awards щороку відзначає компанії, що формують нову культуру управління персоналом в Україні. Цьогоріч "Метінвест" став прикладом того, як системна HR-стратегія може підтримувати бізнес навіть у найскладніших умовах війни.