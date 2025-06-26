"Метінвест" Ахметова за минулий рік збільшив на 50% інвестиції у енергоефективність

Компанія "Метінвест" у 2024 році, попри складні умови війни, наростила екологічні витрати та посилила фокус на енергоефективності. Згідно з новим звітом, компанія спрямувала 170 млн доларів на охорону довкілля, що на 2% більше, ніж у 2023 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Метінвест ".

Також зросли інвестиції у проєкти енергоефективності - на понад 50% р./р., до близько 17 млн доларів.

Крім того, компанія продовжує розвивати енергетичну автономність, зокрема, через встановлення газопоршневих установок і плани запуску сонячних електростанцій.

У 2024 році "Метінвест" також реалізував проєкти з ущільнення шламів на Північному ГЗК, що дозволить зменшити навантаження на хвостосховища.

На кінець 2024 року 15 активів "Метінвесту" були сертифіковані за екологічним стандартом ISO 14001:2015, а сім - за стандартом енергоменеджменту ISO 50001:2011.

Таким чином, компанія демонструє системний підхід до екологічного управління та поступовий перехід до стійкого виробництва навіть в умовах воєнного часу.