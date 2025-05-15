"Метінвест" інвестує 44 млн доларів у власну генерацію електроенергії

Група "Метінвест" Ріната Ахметова інвестує понад 44 млн доларів у власні джерела електроенергії - газопоршневі та сонячні станції - щоб захистити виробництво від енергетичних ризиків воєнного часу.

Про це заявив операційний директор "Метінвесту" Олександр Мироненко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbes .

У квітні компанія запустила перші газопоршневі електростанції, до літа додасть ще, а наступним етапом стане будівництво майже 40 МВт сонячної генерації. У планах - до 2030 року забезпечувати до половини потреб власними потужностями.

Так, 15 квітня компанія запустила свою першу газопоршневу електростанцію на "Каметсталі", а до кінця травня планує запустити такі ж установки на Північному та Центральному гірничо-збагачувальних комбінатах. Загальні інвестиції в газову генерацію у 2025-му складуть 26 млн доларів. У наступному році "Метінвест" планує інвестувати 18,1 млн доларів у 37 МВт сонячних електростанцій на Центральному ГЗК і "Каметсталі".

Окупність газової генерації – 3-4 роки, сонячної – 5-6 років. Очікувана річна економія завдяки використанню власної електроенергії від газопоршневих установок – 8,5 млн доларів , сонячних панелей – 4,9 млн доларів, каже Мироненко.

І вже за три-чотири роки "Метінвест", найбільший споживач електроенергії в країні, планує забезпечити себе власною генерацією на 50%.

"Перебої з подачею електроенергії в загальній мережі – наша больова точка, і для металургійного обладнання нічим добрим не закінчується. Сотні тонн рідкого металу застигнуть, і їх доведеться витягувати з печі два-три місяці. А рідкий чавун, розігрітий до 1400 градусів, може спалити обладнання", - пояснює Мироненко.

Щоб уникнути різкого зупинення роботи обладнання, "Метінвест" за 4,3 млн доларів закупив 242 дизель-генератори. Але вони потрібні виключно для уникнення аварій - для покриття потреб виробництва компанія розвиває більш потужні електростанції: газопоршневі та сонячні, а також розглядає встановлення газотурбінних генераторів.

"За сприятливих умов "Метінвест" може досягти 50% енергонезалежності за 3-4 роки. Що для цього потрібно? Насамперед сприятливий інвестиційний клімат, вигідні кредити з цікавими відсотковими ставками. Також це залежатиме від зовнішніх умов, зокрема ходу війни. Поки не можу сказати, скільки це коштуватиме та який буде енергетичний мікс – розробляємо стратегію", - резюмував Мироненко.

Як відомо, компанія "Метінвест" Ріната Ахметова заплатила до бюджету 20 млрд грн податків у 2024 році. Це на 36% більше, ніж у 2023 році. Також з 24 лютого 2022 року "Метінвест", з урахуванням спільних підприємств, витратив на капітальні інвестиції в Україні понад 30 млрд грн - це другий показник у державі.