"Метінвест" Ахметова інвестує у виробництво DR-окатків: продукція для зеленої металургії

Група "Метінвест" розпочинає масштабну програму зі збільшення виробництва DR-окатків, які потрібні для зеленої металургії та технології прямого відновлення заліза.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Метінвест".

У компанії зазначають, що проєкт передбачає модернізацію виробничих потужностей Північного гірничо-збагачувального комбінату, та спрямований на підвищення конкурентоспроможності компанії на світових ринках залізорудної сировини.

Програма складається з двох ключових проєктів. Перший передбачає будівництво флотаційно-доводного комплексу для виробництва високоякісного концентрату, необхідного для випуску DR-окатків.

Другий - реконструкцію існуючої технологічної лінії виробництва окатків на випалювальній машині LURGI 552-A.

Як повідомили у компанії, 1 грудня 2025 року "Метінвест Січсталь", яка реалізує стратегічні інвестиційні проєкти групи, уклала договір на розробку базового інжинірингу для реконструкції лінії LURGI 552-A з австрійською компанією Primetals Technologies. Це перший етап модернізації обладнання, завершення якого заплановане до кінця 2026 року.

У "Метінвесті" зазначають, що глобальний перехід до зеленої металургії, зростання частки електросталеплавильного виробництва та зміни структури споживання сталі в Китаї й ЄС формують підвищений попит на високоякісну залізорудну сировину. У відповідь на ці тенденції компанія планує суттєво підвищити якість концентрату.

"Концентрат Північного ГЗК має хороший потенціал для підвищення якості. Після дозбагачення з використанням флотаційної технології ми зможемо отримати продукт із вмістом заліза не менше ніж 70% і мінімальною часткою домішок - оксидів кремнію та алюмінію не більше ніж 2%. Це відкриває можливість виробляти високоякісні окатки", - каже заступник директора програм "Метінвест Січсталі" Сергій Павлиш.

Для виходу на високомаржинальний ринок DR-окатків, окрім дозбагачення концентрату, передбачена реконструкція технологічної лінії випалювальної машини. Це дозволить виготовляти продукцію з покращеними характеристиками, яка відповідатиме вимогам споживачів та ринковим тенденціям.

За результатами реалізації програми планується налагодити виробництво близько 4 млн тонн DR-окатків на рік на Північному ГЗК. Також передбачена можливість випуску окатків класу BF HQ для доменного виробництва.

"На етапі проєктування буде передбачено використання сучасних енергоощадних технологій. А нова система управління технологічним процесом дасть змогу переналаштовувати лінію для виробництва будь-якого з цих видів окатків", - повідомив керівник проєкту Андрій Панченко.