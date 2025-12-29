ua en ru
"Метинвест" Ахметова инвестирует в производство DR-окатышей: продукция для зеленой металлургии

Понедельник 29 декабря 2025 16:07
UA EN RU
"Метинвест" Ахметова инвестирует в производство DR-окатышей: продукция для зеленой металлургии Фото: "Метинвест" Ахметова инвестирует в производство DR-окатышей (metinvest.media)
Автор: Юлия Бойко

Группа "Метинвест" начинает масштабную программу по увеличению производства DR-окатышей, необходимых для зеленой металлургии и технологии прямого восстановления железа.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Метинвест".

В компании отмечают, что проект предусматривает модернизацию производственных мощностей Северного горно-обогатительного комбината и направлен на повышение конкурентоспособности компании на мировых рынках железорудного сырья.

Программа состоит из двух ключевых проектов. Первый предполагает строительство флотационно-доводного комплекса для производства высококачественного концентрата, необходимого для выпуска DR-окатышей.

Второй - реконструкцию существующей технологической линии производства окатышей на обжигательной машине LURGI 552-A.

Как сообщили в компании, 1 декабря 2025 года "Метинвест Сичсталь", реализующая стратегические инвестиционные проекты группы, заключила договор на разработку базового инжиниринга для реконструкции линии LURGI 552-A с австрийской компанией Primetals Technologies. Это первый этап модернизации оборудования, завершение которого намечено до конца 2026 года.

В "Метинвесте" отмечают, что глобальный переход к зеленой металлургии, рост доли электросталеплавильного производства и изменение структуры потребления стали в Китае и ЕС формируют повышенный спрос на высококачественное железорудное сырье. В ответ на эти тенденции компания планирует значительно повысить качество концентрата.

"Концентрат Северного ГОКа имеет хороший потенциал для повышения качества. После обогащения с использованием флотационной технологии мы сможем получить продукт с содержанием железа не менее 70% и минимальной долей примесей - оксидов кремния и алюминия не более 2%. Это открывает возможность производить высококачественные окатыши", - говорит заместитель директора программ "Метинвест Сичстали" Сергей Павлыш.

Для выхода на высокомаржинальный рынок DR-окатышей помимо обогащения концентрата предусмотрена реконструкция технологической линии обжиговой машины. Это позволит производить продукцию с улучшенными характеристиками, которая будет отвечать требованиям потребителей и рыночным тенденциям.

По результатам реализации программы планируется наладить производство около 4 млн тонн DR-окатышей в год на Северном ГОКе. Также предусмотрена возможность выпуска окатышей класса BF HQ для доменного производства.

"На этапе проектирования будет предусмотрено использование современных энергосберегающих технологий. А новая система управления технологическим процессом позволит перенастраивать линию для производства любого из этих видов окатышей", - сообщил руководитель проекта Андрей Панченко.

Инициативы "Метинвеста"

Как известно, "Метинвест" Рината Ахметова является одним из крупнейших инвесторов в украинскую экономику: с 24 февраля 2022 он вложил более 28 млрд гривен инвестиций.

Кроме того, компанию назвали лучшим работодателем для ветеранов и студентов-инженеров: сейчас на нее приходится около трети ветеранов, вернувшихся к работе на предприятия крупного бизнеса.

Также компания ввела инициативу Steel Force, которая направлена ​​на подготовку нового поколения специалистов, участвующих в восстановлении украинской промышленности после войны.

