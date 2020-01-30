Метели, дождь со снегом и штормовой ветер: синоптики предупредили об ухудшении погоды

Погода в Украине в последние дни января резко ухудшилась, объявлено штормовое предупреждение, метели и значительный дождь с мокрым снегом. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Сегодня по всей Украине объявлено штормовое предупреждение. В связи с этим возможно нарушение движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц. В частности, в Карпатах возможно прекращение движения транспорта на дорогах (II уровень опасности).

"30 января в большинстве областей порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица, в Черниговской и Сумской областях значительный мокрый снег, метели (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Синоптики прогнозируют, что завтра будет такая же погода, прирост снежного покрова 20-30 см. В западных, северных, Полтавской и Харьковской областях мокрый снег, образование неустойчивого снежного покрова высотой 3-10 см.

По Киеву и Киевской области 30 января ночью на дорогах гололедица, утром и днем порывы ветра 15-20 м/с.

Также в пресс-службе "Укравтодора" сообщили, что утром 30 января в северных, центральных и западных областях наблюдается снег, где выпало до 7 см. (Полтавская область). В Житомирской, Ровенской, Луганской и Херсонской местами дождь при плюсовой температуре. Средняя температура воздуха -1+6.

На перевалах Ивашквский, Орявский, Ужоцкий, Яблунецкий, Вышковский идет небольшой снег, где выпало до 2-4 см., на остальных перевалах без осадков. Состояние покрытия мокрое, на Вишковском и Торунском перевалах заснеженное.

"На дорогах государственного значения выполняются работы по очистке проезжей части дороги от снега и обработки покрытия противогололедными материалами спусков, подъемов, мостов, путепроводов, скругленных участков", - добавили в "Укравтодоре".

Напомним, вчера синоптики объявляли штормовое предупреждение. Была такая же погода - метель и сильный снег.

Из-за сильного ветра и осадков без света остались населенные пункты в следующих областях: Полтавская - 201 н.п., Черниговская - 88 н.п., Сумская - 72 н.п., Кировоградская - 10 н.п., Донецкая - 10 н.п., Черкасская - 8 н.п., Днепропетровская - 6 н.п. и Запорожская - 2 н.п.

Сегодня в большинстве областей, кроме южных, будет идти снег. Температура воздуха будет колебаться от 0 до +2.