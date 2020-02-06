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Заметіль та дощі: прогноз погоди на сьогодні

Новини » Суспільство     06.02.2020 - 08:00
Заметіль та дощі: прогноз погоди на сьогодні
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У західних, північних, центральний та південних областях сьогодні сильний сніг

Погода в Україні 6 лютого погіршиться, йтиме сильний сніг та дощі, а також похолодає. Про це повідомляє УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

У західних областях сьогодні сильний сніг, вдень 0+2 і вночі так само. Така ж погода і в північних областях. Синоптики прогнозують сильні опади у центрі країни, там температура повітря вдень складе -1+1, і вночі так само.

Заметіль та дощі: прогноз погоди на сьогодні

На сході України теж сьогодні сильний сніг, вдень +1+3, і вночі так само. У той самий момент, у південних та Запорізькій областях сильні дощі, температура повітря вдень складе +5+8, а вночі +4+6.

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні сильний сніг, вдень -1+1 і вночі так само.

Заметіль та дощі: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, з 7 лютого очікується послаблення та припинення опадів, а разом з тим і зниження температури повітря вночі до -7-13, вдень до -1-6, у східних областях та Карпатах вночі -11-16, вдень -5-10.

Крім того, 5-6 лютого, у зв’язку зі снігопадами та хуртовинами, у Карпатах очікується значна сніголавинна небезпека (3 рiвень).

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