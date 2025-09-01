Металургійний експорт України обвалився на 100 млн доларів

У липні українські компанії експортували 140,94 тис. т напівфабрикатів – це на 41% менше, ніж у липні 2024 року, хоча й на 140,5% більше проти червня.

Валова виручка за місяць склала 64,49 млн доларів (-41% р/р, +118,3% м/м).

За оцінками галузевих бізнес-асоціацій, ситуація погіршується не лише через ринкову кон’юнктуру.

Високі тарифи на залізничні перевезення, проблеми з логістикою та нестача робочої сили обмежують експортні можливості підприємств, які минулого року показали майже 90% зростання на фоні відкриття морського коридору.