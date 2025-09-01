Металлургический экспорт Украины рухнул на 100 млн долларов

В июле украинские компании экспортировали 140,94 тыс. т полуфабрикатов – это на 41% меньше, чем в июле 2024 года, хотя и на 140,5% больше по сравнению с июнем.

Валовая выручка за месяц составила 64,49 млн долларов (-41% г/г, 118,3% м/м).

По оценкам отраслевых бизнес-ассоциаций ситуация ухудшается не только из-за рыночной конъюнктуры.

Высокие тарифы на железнодорожные перевозки, проблемы с логистикой и нехватка рабочей силы ограничивают экспортные возможности предприятий, которые в прошлом году показали почти 90% роста на фоне открытия морского коридора.