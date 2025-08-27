За сім місяців 2025 року Україна скоротила експорт залізної руди на 8%: що стало причиною

Україна за 7 місяців 2025 року скоротила експорт залізної руди на 8% - до 19,1 млн тонн. Це важливий показник для національної економіки, адже видобувна галузь - одне із головних джерел валютних надходжень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розрахунки GMK Center.

Попри зростання поставок до Китаю, яке перевищило 9,9 млн тонн, експорт до Словаччини та Польщі зменшився, як і загальна виручка - до $1,46 млрд (-20,3% р./р.).

У липні, щоправда, експорт перевищив 3 млн тонн уперше з січня 2025, але на загальну картину це суттєво не вплинуло. Виручка за місяць становила $190,9 млн - менше, ніж у червні 2025, і значно менше, ніж у липні 2024 року.

За словами бізнес-асоціацій, погіршення ситуації пов’язане не лише з ринковими коливаннями. Підприємства скаржаться на високі залізничні тарифи, логістичні обмеження та нестачу робочої сили.

Усе це в комплексі стримує потенціал галузі, яка минулого року продемонструвала майже 90% зростання завдяки відкриттю морського коридору.