Металургійний експорт України обвалився на 100 млн доларів

Понеділок 01 вересня 2025 13:18
UA EN RU
Металургійний експорт України обвалився на 100 млн доларів
Автор: Сергій Новіков

Україна за підсумками січня-липня 2025 року скоротила експорт стальних напівфабрикатів на 36,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 705,62 тис. тонн. Надходження валюти за цей період зменшилися на 37,6% – до 342,98 млн доларів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на розрахунки GMK Center на основі даних Держмитслужби.

У липні українські компанії експортували 140,94 тис. т напівфабрикатів – це на 41% менше, ніж у липні 2024 року, хоча й на 140,5% більше проти червня.

Валова виручка за місяць склала 64,49 млн доларів (-41% р/р, +118,3% м/м).
За оцінками галузевих бізнес-асоціацій, ситуація погіршується не лише через ринкову кон’юнктуру.

Високі тарифи на залізничні перевезення, проблеми з логістикою та нестача робочої сили обмежують експортні можливості підприємств, які минулого року показали майже 90% зростання на фоні відкриття морського коридору.

Раніше повідомлялося, що за сім місяців 2025 року Україна скоротила експорт залізної руди на 8%.

Нагадаємо, в Україні значно зріс імпорт китайського металопрокату. За перше півріччя 2025 імпорт із Китаю зріс на 69,7%, у річному вимірі – до 86,91 тис. тонн.

