Металлургический экспорт Украины рухнул на 100 млн долларов

Понедельник 01 сентября 2025 13:18
Металлургический экспорт Украины рухнул на 100 млн долларов
Автор: Сергей Новиков

Украина по итогам января-июля 2025 сократила экспорт стальных полуфабрикатов на 36,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 705,62 тыс. тонн. Поступления валюты за этот период уменьшились на 37,6% – до 342,98 млн. долларов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на расчеты GMK Center на основе данных Гостаможслужбы.

В июле украинские компании экспортировали 140,94 тыс. т полуфабрикатов – это на 41% меньше, чем в июле 2024 года, хотя и на 140,5% больше по сравнению с июнем.

Валовая выручка за месяц составила 64,49 млн долларов (-41% г/г, 118,3% м/м).
По оценкам отраслевых бизнес-ассоциаций ситуация ухудшается не только из-за рыночной конъюнктуры.

Высокие тарифы на железнодорожные перевозки, проблемы с логистикой и нехватка рабочей силы ограничивают экспортные возможности предприятий, которые в прошлом году показали почти 90% роста на фоне открытия морского коридора.

Ранее сообщалось, что за семь месяцев 2025 Украина сократила экспорт железной руды на 8%.

Напомним, в Украине значительно возрос импорт китайского металлопроката. За первое полугодие 2025 импорт из Китая вырос на 69,7%, в годовом измерении – до 86,91 тыс. тонн.

