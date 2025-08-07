UA

Курс долара Економіка Авто Tech

Металобрухт - джерело для генерації грошей, його не можна вивозити з країни, - експерт

Фото: експерт вважає, що металобрухт не можна вивозити з України (shutterstock.com)
Автор: Юлія Бойко

Металобрухт - це джерело для генерації грошей на території країни, яке ми віддаємо за кордон замість того, аби переробляти його тут і заробляти в рази більше.

Таке переконання висловив президент Всеукраїнської спілки виробників будматеріалів Костянтин Салій, коментуючи рекордне зростання експорту брухту у 2025 році, пише РБК-Україна.

"Замість того, аби доставити металобрухт до наших підприємств, переробити тут та отримати матеріал з більшою доданою вартістю, а потім спожити на українських комбінатах, які виробляють арматуру, профілі або прокат, - ми це все віддаємо за кордон", - зауважив Салій. 

Він нагадав, що Україна дуже довго була донором металобрухту радянського виробництва, але наразі його вже немає, і українські підприємства вже потерпають від дефіциту.  

"Україна здатна переробляти весь металобрухт, який ми маємо. Це народне надбання, це наш ресурс, і ми маємо право його переробляти і генерувати гроші. А є, звичайно, ділки, яким швидко треба отримати якісь гроші, і вони проштовхують всілякі цікаві схеми", - резюмував Салій. 

Експорт металобрухту з України

Як відомо, за перше півріччя 2025 року Україна експортувала на 63,4% більше металобрухту, ніж торік. Лише в червні експорт зріс на 115% у річному вимірі. Основний напрям - Польща (70% поставок).

За "сірими" схемами, металобрухт вивозиться спершу до ЄС, де не діють мита, а вже звідти - реекспортується в Туреччину. Так нечесні ділки обходять українське експортне мито в 180 євро за тонну брухту.

У 2023 році держбюджет втратив на цих схемах понад 2 млрд грн. Цього року сума вже перевищила 3 млрд грн.

