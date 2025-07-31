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Збитки держбюджету від "сірого" експорту брухту сягнули вже 3 млрд гривень, - експерт

Україна, Четвер 31 липня 2025 17:01
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Збитки держбюджету від "сірого" експорту брухту сягнули вже 3 млрд гривень, - експерт Фото: голова галузевої ради Федерації металургів України Олена Колесникова (facebook com helena kolesnikova)
Автор: Сергій Новіков

Ринок металобрухту в Україні перебуває в критичному стані. За суттєвого скорочення внутрішньої заготівлі - через війну, втрату промислових територій, проблеми з логістикою й кадрами - обсяги експорту продовжують зростати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови галузевої ради Федерації металургів України Олени Колесникової.

Це, за її словами, створює серйозні ризики для вітчизняної металургії, підриває економічну стабільність і призводить до мільярдних втрат держбюджету.

"Значна частина українського металобрухту експортується в країни ЄС - як формально безмитна торгівля. А вже звідти реекспортується до третіх країн, передусім Туреччини. Таким чином, в обхід українського експортного мита в 180 євро за тонну, ми втрачаємо і сировину, і бюджетні надходження. Це викривлення має бути припинене! За підрахунками, лише торік державний бюджет недоотримав понад 2 мільярди гривень, а цього року ця сума вже перевищує 3 млрд", - зауважила Колесникова.

Вона також підкреслила, що непрямі втрати економіки ще більші, адже кожна тонна брухту, що переробляється в Україні на сталь, приносить щонайменше у 8 разів більше надходжень до бюджету, ніж та сама тонна, що просто експортується.

"Україна вже сьогодні відчуває суттєвий дефіцит брухту - за оцінками, бракує щонайменше 300 тисяч тонн для забезпечення потреб вітчизняної металургії. Заготівля брухту в Україні впала до найнижчого рівня з 1995 року. Але навіть той брухт, який вдається зібрати, здебільшого не доходить до українських металургійних підприємств. Експорт зростає з року в рік у рази: якщо торік він становив 350 тисяч тонн, то цього року може перевищити пів мільйона", - наголосила експертка.

Вона підкреслила, що наявність металобрухту - це не лише питання економіки, а й національної безпеки, адже українська металургія потребує сировини для відновлення виробництва, забезпечення армії, реалізації оборонних замовлень і повоєнної відбудови.

"Європейська Комісія також розглядає можливість запровадження обмежень на експорт брухту за межі Європейського Союзу. Це свідчить про зміну глобального підходу до сировини, яка в межах «зеленого курсу» ЄС розглядається як стратегічний ресурс для скорочення викидів CO₂. Україні теж потрібно вдатися до рішучих кроків – зокрема, публікувати відкритий реєстр експортерів, та ініціювати транскордонний обмін даними з європейськими митними органами, зокрема Польщі, для недопущення реекспортних схем", - резюмувала Колесникова.

Як відомо, за перше півріччя 2025 року Україна експортувала на 63,4% більше металобрухту, ніж торік. Лише в червні експорт зріс на 115% у річному вимірі. Основний напрям - Польща (70% поставок).

Раніше зазначалось також, що "Укрзалізниця" накопичила понад 200 тисяч тонн брухту на своїх складах, які не працюють на економіку та створюють гострий дефіцит на ринку.

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