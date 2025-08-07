Металлолом - источник для генерации денег, его нельзя вывозить из страны, - эксперт

"Вместо того, чтобы доставить металлолом на наши предприятия, переработать здесь и получить материал с большей добавленной стоимостью, а затем употребить на украинских комбинатах, которые производят арматуру, профили или прокат, - мы это все отдаем за границу", - отметил Салий.

Он напомнил, что Украина очень долго была донором металлолома советского производства, но сейчас его уже нет, и украинские предприятия уже страдают от дефицита.

"Украина способна перерабатывать весь металлолом, который мы имеем. Это народное достояние, это наш ресурс, и мы имеем право его перерабатывать и генерировать деньги. А есть, конечно, дельцы, которым быстро надо получить какие-то деньги, и они проталкивают всевозможные интересные схемы", - резюмировал Салий.