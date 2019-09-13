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Металурги стурбовані податковими змінами в законопроекті №1210

Новини » Економіка    13.09.2019 - 13:40
Металурги стурбовані податковими змінами в законопроекті №1210
Фото: Олександр Каленков (facebook.com ukrmetalurgprom)

Новації закону 1210 фактично вбивають гірничо-металургійну галузь, попередили металурги

Зміни в Податковий кодекс, які пропонується внести законопроектом №1210, призведуть до збільшення податкового навантаження на гірничо-металургійну галузь і до її фактичного знищення. Таку думку висловив президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков, передає РБК-Україна.

"Податкові новації закону 1210 фактично вбивають гірничо-металургійну галузь. Адже податкове навантаження збільшиться в 3-4 рази. Відповідно, рентні платежі у співвідношенні до комерційного прибутку українських підприємств стануть в 10 разів більші, ніж у Росії. Як результат, вони витіснять нас з європейського ринку. Ми втратимо близько 26 млн тонн. А це дві третини того, що ми експортуємо", – зазначив Каленков.

Як відомо, під час засідання робочої групи парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики представники гірничо-металургійної галузі, економісти і аналітики виступили проти ініціатив у законопроекті 1210.

У разі прийняття змін в Податковий кодекс підприємства будуть змушені зупиняти виробництва через нездатність конкурувати з більш дешевою продукцією. Так, про готовність заморозити роботу підприємства під час засідання заявив "АрселлорМіттал".

Як заявили представники бізнесу, додаткову загрозу на наших виробників має також цінова ситуація на світових ринках. Тому при затвердженні рентних ставок в довгостроковій перспективі слід обов'язково враховувати волантильність ринку руди.

Нагадаємо, економічний експерт Сергій Фурса назвав безглуздою концепцію оподаткування в законопроекті №1210.

Експерт назвав безглуздою концепцію оподаткування у законопроекті №1210 ЄБА закликає Гетьманцева доопрацювати проект змін до Податкового кодексу
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