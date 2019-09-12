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Эксперт назвал бессмысленной концепцию налогообложения в законопроекте №1210

Новости » Экономика    12.09.2019 - 14:24
Эксперт назвал бессмысленной концепцию налогообложения в законопроекте №1210
Фото: Сергей Фурса (my.ua)

Фурса раскритиковал законопроект №1210

Новая концепция налогообложения, предложенная в законопроекте №1210 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических несогласованностей в налоговом законодательстве", является бессмысленной. Такое мнение выразил экономический эксперт Сергей Фурса.

"Сама концепция новых налогов, заложенная в законопроекте 1210, она просто бессмысленна. Привязка ренты к конечному продукту – это вообще нонсенс. Такого ни в одной стране мира никто не делает", - прокомментировал Фурса.

По его мнению, это также противоречит заявлениям власти о том, что нужно развивать сложные производства, чтобы торговать на мировых рынках не сырьем, а продуктами переработки.

"А сейчас производителю это зачем? Чем больше он производит продукции, чем больше ее усложняет, тем больше он платит налогов", - отметил эксперт.

Как известно, законопроект №1210 вызвал волну критики бизнеса и экспертной среды. Так, Союз предпринимателей считает, что принятие законопроекта №1210 может навредить развитию украинского бизнеса.

По мнению представителей Федерации работодателей Украины законопроект №1210 несет риски ухудшения условий для экономики в целом.

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