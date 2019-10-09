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Металлурги назвали законопроект 1210 токсичным и предложили внести новый

Новости » Промышленность    09.10.2019 - 13:19
Металлурги назвали законопроект 1210 токсичным и предложили внести новый
Фото: Александр Каленков (УНИАН)

После внесения тысяч правок в №1210 он превратится в "законодательный спам", предупредил Каленков

Объединение предприятий "Укрметалургпром" призывает отозвать скандальный законопроект №1210, предусматривающий резкое повышение ренты за добычу железной руды в Украине. Об этом заявил президент "Укрметалургпрома" Александр Каленков.

"Это одиозный и токсичный законопроект. Мы все говорили о том, что проект закона, который будет меняться на 60%, нет смысла принимать в первом чтении", - сказал Каленков.

Он уверен, что потом в законопроект внесут тысячи правок и получится "законодательный спам".

"Отзовите этот законопроект, внесите на замену нормальный, с учетом всех тех изменений, которые озвучивал бизнес", - подчеркнул Каленков.

Напомним, финансовый директор группы "Метинвест" Юлия Данкова также призвала отозвать, а потом тщательно доработать законопроект №1210.

В "Метинвесте" уточнили, что в случае принятия законопроекта №1210 доля государства в выгоде от разработки полезных ископаемых возрастет до 87%, что сделает добычу железной руды в Украине экономически нецелесообразной.

Ранее Государственная регуляторная служба предупредила о потенциальном негативном влиянии законопроектов №1210 и 1210-1 на экономику и отправила предупреждение о последствиях принятия депутатам.

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Новости Украины УкрметаллургпромАлександр Каленковметаллургияжелезная руда
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