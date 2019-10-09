"Метинвест" выступает за тщательную доработку законопроекта №1210

Фото: Юлия Данкова (metinvestholding.com)

Законопроект необходимо отозвать и еще раз внимательно пересмотреть, уверена финдиректор "Метинвеста"

Финансовый директор группы "Метинвест" Юлия Данкова призывает отозвать, а потом тщательно доработать скандальный законопроект №1210, предусматривающий резкое повышение ренты за добычу железной руды в Украине. Об этом Данкова заявила на заседании рабочей группы по вопросам изменения рентных платежей.

Данкова подчеркнула, что сам инициатор законопроекта №1210 Даниил Гетманцев ранее признал, что ко второму чтению в ВР документ необходимо изменить не менее чем на 60%.

По мнению финдиректора "Метинвеста", поскольку это очень существенные изменения, законопроект необходимо отозвать и еще раз внимательно пересмотреть предлагаемые в нем подходы.

Данкова также призвала придерживаться существующих международных практик в части налогообложения добычи полезных ископаемых, в том числе и рекомендаций Международного валютного фонда. Они предусматривают, что 40% выгоды от разработки полезных ископаемых должно получать государство, а 60% должно оставаться у бизнеса – в т.ч. для инвестиций в дальнейшее развитие.

"Мы взяли период с 2014 по 2019 год, первое полугодие, и посмотрели. У нас эта пропорция примерно соблюдается. С учетом ренты плюс налога на прибыль получается, что мы платим даже немного больше. Поэтому непонятно, откуда взялся тезис о сверприбылях в отрасли", - сказала Данкова.

Она предложила депутатам ВР создать рабочую группу с участием экспертов авторитетной международной аудиторской компании, которую могут выбрать сами парламентарии – и с ее помощью оценить реальную налоговую нагрузку на железорудную отрасль.

Финдиректор "Метинвеста" уточнила, что в случае принятия законопроекта №1210 доля государства в выгоде от разработки полезных ископаемых возрастет до 87%, что сделает добычу железной руды в Украине экономически нецелесообразной.

"Когда станет невыгодно добывать руду, будут ее возить из Бразилии", - подчеркнула она.

Напомним, PwC прогнозирует, что в случае принятия налогового законопроекта №1201 экстремальный рост налоговой нагрузки на железорудные компании, связанные отрасли и поступления от их деятельности будет иметь негативный эффект.