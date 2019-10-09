Металурги назвали законопроект 1210 токсичним і запропонували внести новий

Фото: Олександр Каленков (УНІАН)

Після внесення тисяч правок у №1210 він перетвориться в "законодавчий спам", попередив Каленков

Об'єднання підприємств "Укрметалургпром" закликає відкликати скандальний законопроект №1210, що передбачає різке підвищення ренти за видобуток залізної руди в Україні. Про це заявив президент "Укрметалургпрому" Олександр Каленков.

"Це одіозний і токсичний законопроект. Ми всі говорили про те, що проект закону, який буде змінюватися на 60%, немає сенсу приймати в першому читанні", - сказав Каленков.

Він упевнений, що потім законопроект внесуть тисячі правок і вийде "законодавчий спам".

"Відкличте цей законопроект, внесіть на заміну нормальний, з урахуванням всіх тих змін, які озвучував бізнес", - підкреслив Каленков.

Нагадаємо, фінансовий директор групи "Метінвест" Юлія Данькова також закликала відкликати, а потім ретельно доопрацювати законопроект №1210.

В "Метінвесті" уточнили, що в разі прийняття законопроекту №1210 частка держави у вигоді від розробки корисних копалин зросте до 87%, що зробить видобуток залізної руди в Україні економічно недоцільним.

Раніше Державна регуляторна служба попередила про потенційний негативний вплив законопроектів №1210 і 1210-1 на економіку і відправила попередження про наслідки прийняття депутатам.