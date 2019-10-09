ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Металурги назвали законопроект 1210 токсичним і запропонували внести новий

Новини » Промисловість    09.10.2019 - 13:19
Металурги назвали законопроект 1210 токсичним і запропонували внести новий
Фото: Олександр Каленков (УНІАН)

Після внесення тисяч правок у №1210 він перетвориться в "законодавчий спам", попередив Каленков

Об'єднання підприємств "Укрметалургпром" закликає відкликати скандальний законопроект №1210, що передбачає різке підвищення ренти за видобуток залізної руди в Україні. Про це заявив президент "Укрметалургпрому" Олександр Каленков.

"Це одіозний і токсичний законопроект. Ми всі говорили про те, що проект закону, який буде змінюватися на 60%, немає сенсу приймати в першому читанні", - сказав Каленков.

Він упевнений, що потім законопроект внесуть тисячі правок і вийде "законодавчий спам".

"Відкличте цей законопроект, внесіть на заміну нормальний, з урахуванням всіх тих змін, які озвучував бізнес", - підкреслив Каленков.

Нагадаємо, фінансовий директор групи "Метінвест" Юлія Данькова також закликала відкликати, а потім ретельно доопрацювати законопроект №1210.

В "Метінвесті" уточнили, що в разі прийняття законопроекту №1210 частка держави у вигоді від розробки корисних копалин зросте до 87%, що зробить видобуток залізної руди в Україні економічно недоцільним.

Раніше Державна регуляторна служба попередила про потенційний негативний вплив законопроектів №1210 і 1210-1 на економіку і відправила попередження про наслідки прийняття депутатам.

"Метінвест" виступає за ретельне доопрацювання законопроекту №1210 У Раді вважають підхід до оподаткування у проекті 1210 програшем України
Новини України УкрметалургпромОлександр Каленковметаллургияжелезная руда
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся