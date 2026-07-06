Meta заявила, що наздогнала GPT-5.5: що відомо про новий ШІ

Масштабне збільшення потужностей

За словами Александра Ванга, якого Цукерберг минулого року призначив очільником новоствореного підрозділу Meta Superintelligence Labs, модель Watermelon зараз перебуває на стадії активного навчання.

Вона стане наступним великим релізом після Avocado - базової моделі Muse Spark, яка вийшла на ринок у квітні 2026 року.

Ключові деталі про нову модель:

Обчислювальна потужність. Для навчання Watermelon використовується на у три рази більше обчислювальних ресурсів та графічних чипів, ніж для її попередниці Avocado.

Агентні можливості. Публічно Ванг підтвердив у X, що найближче оновлення сімейства Muse Spark принесе суттєве покращення навичок програмування (кодингу) та автономної роботи ШІ-агентів.

Конкуренція з Anthropic. На питання користувачів про те, коли Meta зможе виставити гідного суперника для Claude Opus, керівник підрозділу відповів, що це станеться "досить скоро" і користувачам сподобається те, що компанія зараз "готує".

Мільярдні інвестиції: чипи, дата-центри та елітні вчені

Успіх проєкту Watermelon став можливим завдяки тотальній мобілізації фінансових ресурсів Meta. Марк Цукерберг веде агресивну кампанію з переманювання найкращих розумів індустрії.

За даними інсайдерів, компанія пропонує топовим дослідникам ШІ індивідуальні контракти на суми у сотні мільйонів доларів лише за перехід у Meta Superintelligence Labs.

Наразі Ванг керує цією елітною групою дослідників, відомою під кодовою назвою TBD.

Паралельно з кадровим бліцкригом Meta різко збільшує капітальні витрати на залізо. Керівництво компанії повідомило інвесторам, що очікувані витрати на закупівлю мікрочипів, будівництво нових дата-центрів та розширення інфраструктури цього року сягнуть від 125 до 145 мільярдів доларів.

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Ситуація на ринку ШІ та позиція лідерів

Попри очевидний успіх інженерів Meta, перегони суперінтелектів не зупиняються ні на мить, а конкуренти продовжують підвищувати ставки. Потужна модель GPT-5.5 від OpenAI вийшла у квітні цього року, і саме її показники стали орієнтиром для розробників Watermelon.

Ба більше, наприкінці минулого місяця OpenAI офіційно дебютувала зі своєю найдосконалішою моделлю GPT-5.6. Проте розробники досі не випустили її у загальний доступ для широкої публіки на прохання уряду США.

Наразі представники Meta офіційно відмовилися коментувати результати внутрішніх зборів, а в OpenAI не відповіли на журналістські запити. Попри це, озвучені цифри інфраструктурного бюджету та перші бенчмарки Watermelon доводять: Meta остаточно закріпилася у вищій лізі розробників ШІ.