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Meta встановила антирекорд по кількості звільнених співробітників

Фото: Марк Цукерберг, засновник Facebook (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Компанія Meta вдалась до наймасовішого скорочення у своїй компанії. За раз звільнила 11 тисяч людей.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Meta.

У власному зверненні Марк Цукерберг заявив про найскладніші зміни, які була змушена прийняти його компанія.

"Я вирішив скоротити чисельність нашої команди приблизно на 13% і звільнити понад 11 тисяч наших талановитих співробітників", - сказав Цукерберг.

Також Цукерберг взяв на себе усю відповідальність за звільнення людей. Останнім обіцяють виплатити базову зарплату за 16 тижнів, покрити страхування здоров'я колишніх працівників та їхніх родин протягом пів року, а також допомогти з працевлаштуванням у перші три місяці після скорочення.

Голова компанії додав, що у 2023 році Meta буде менше наймати людей на роботу.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Meta планує розпочати масштабні звільнення співробітників цього тижня.

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Марк Цукерберг