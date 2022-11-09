Meta установила антирекорд по количеству уволенных сотрудников

В собственном обращении Марк Цукерберг заявил о самых сложных изменениях, которые вынуждена была принять его компания.

"Я решил сократить численность нашей команды примерно на 13% и уволить более 11 тысяч наших талантливых сотрудников", - сказал Цукерберг.

Также Цукерберг взял на себя всю ответственность за увольнение людей. Последним обещают выплатить базовую зарплату за 16 недель, покрыть страхование здоровья бывших работников и их семей в течение полугода, а также помочь с трудоустройством в первые три месяца после сокращения.

Глава компании добавил, что в 2023 году Meta будет меньше нанимать людей на работу.