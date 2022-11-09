RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Meta установила антирекорд по количеству уволенных сотрудников

Фото: Марк Цукерберг, основатель Facebook (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Компания Meta прибегла к массовому сокращению в своей компании. За раз уволила 11 тысяч человек.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Meta.

В собственном обращении Марк Цукерберг заявил о самых сложных изменениях, которые вынуждена была принять его компания.

"Я решил сократить численность нашей команды примерно на 13% и уволить более 11 тысяч наших талантливых сотрудников", - сказал Цукерберг.

Также Цукерберг взял на себя всю ответственность за увольнение людей. Последним обещают выплатить базовую зарплату за 16 недель, покрыть страхование здоровья бывших работников и их семей в течение полугода, а также помочь с трудоустройством в первые три месяца после сокращения.

Глава компании добавил, что в 2023 году Meta будет меньше нанимать людей на работу.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Meta планирует начать масштабные увольнения сотрудников на этой неделе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Марк Цукерберг