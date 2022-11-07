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Цукерберг запланував масштабні звільнення у Meta

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Понеділок 07 листопада 2022 02:17
Цукерберг запланував масштабні звільнення у Meta Фото: Цукерберг запланував масштабні звільнення у Meta (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Технологічний гігант Meta (колишній Facebook) планує розпочати масштабні звільнення співробітників цього тижня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

За інформацією джерел видання, очікується, що звільнення зачеплять багато тисяч співробітників, оголошення про це планується зробити вже в середу.

Повідомляється, що звільнення стануть першим широким скороченням чисельності персоналу за всю історію компанії. Хоча у відсотковому відношенні скорочення буде меншим, ніж у Twitter.

На сьогодні, за даними компанії, у Meta працює понад 87 тисzч співробітників.

Раніше компанія Twitter повідомила про масштабні звільнення співробітників.

Маск після придбання Twitter розпустила рада директорів . Таким чином він зміцнив свій контроль над компанією.

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