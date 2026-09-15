Мета - витримати: Корецький розповів про підготовку до зими

Україна готується до зими

За словами Корецького, Україна зараз готується до, ймовірно, найгіршої зими з моменту здобуття нею незалежності в 1991 році. Російський повітряний терор посилюється, руйнуючи інфраструктуру.

Прем'єр-міністр зазначив, що Україна краще підготовлена ​​до майбутньої зими завдяки:

посиленому фізичному захисту,

зусиллям уряду.

Кабмін Корецького планує значно збільшити:

кількість "Пунктів Незламності" (мобільних центрів допомоги),

ремонтних бригад по всій країні.

План також передбачає залучення іноземних фахівців з надзвичайних ситуацій для допомоги у ремонті пошкодженої інфраструктури.

"Кожен з наших партнерів міг би направити сюди спеціалізовану техніку, обладнання та персонал, щоб допомогти якомога швидше відновити та перезапустити пошкоджені об’єкти або відреагувати на ці атаки", - каже він.

Зима стане лакмусовим папірцем як для прем'єр-міністра, так і для його команди, вважає видання.

На запитання про головну мету уряду Корецький відповів: "Витримати".

Раніше РБК-Україна писало, що Корецький назвав проходження зими 2026-2027 рр. головним викликом для уряду. Є план стійкості та захисту активів й енергетичної інфраструктури.