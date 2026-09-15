Цель - выдержать: Корецкий рассказал о подготовке к зиме

Украина готовится к зиме

По словам Корецкого, Украина сейчас готовится к, вероятно, самой плохой зиме с момента обретения ею независимости в 1991 году. Российский воздушный террор усиливается, разрушая инфраструктуру.

Премьер-министр отметил, что Украина лучше подготовлена ​​к предстоящей зиме благодаря:

усиленной физической защите,

усилиям правительства.

Кабмин Корецкого планирует значительно увеличить:

количество "Пунктов Несокрушимости" (мобильных центров помощи),

ремонтных бригад по всей стране.

План также предусматривает привлечение иностранных специалистов по чрезвычайным ситуациям для помощи в ремонте поврежденной инфраструктуры.

"Каждый из наших партнеров мог бы направить сюда специализированную технику, оборудование и персонал, чтобы помочь как можно скорее восстановить и перезапустить поврежденные объекты или отреагировать на эти атаки", - говорит он.

Зима станет лакмусовой бумажкой как для премьер-министра, так и для его команды, считает издание.

На вопрос о главной цели правительства Корецкий ответил: "Выдержать".

Ранее РБК-Украина писало, что Корецкий назвал прохождение зимы 2026-2027 гг. главным вызовом для правительства. Есть план устойчивости и защиты активов и энергетической инфраструктуры.