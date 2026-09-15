Цель - выдержать: Корецкий рассказал о подготовке к зиме

Иностранные специалисты могут сыграть решающую роль в скорейшем восстановлении разрушенных Россией объектов инфраструктуры. Есть приоритетные направления, где их привлечение поможет в подготовке к зиме.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Сергея Корецкого в интервью Bloomberg.
По словам Корецкого, Украина сейчас готовится к, вероятно, самой плохой зиме с момента обретения ею независимости в 1991 году. Российский воздушный террор усиливается, разрушая инфраструктуру.
Премьер-министр отметил, что Украина лучше подготовлена к предстоящей зиме благодаря:
Кабмин Корецкого планирует значительно увеличить:
План также предусматривает привлечение иностранных специалистов по чрезвычайным ситуациям для помощи в ремонте поврежденной инфраструктуры.
"Каждый из наших партнеров мог бы направить сюда специализированную технику, оборудование и персонал, чтобы помочь как можно скорее восстановить и перезапустить поврежденные объекты или отреагировать на эти атаки", - говорит он.
Зима станет лакмусовой бумажкой как для премьер-министра, так и для его команды, считает издание.
На вопрос о главной цели правительства Корецкий ответил: "Выдержать".
Ранее РБК-Украина писало, что Корецкий назвал прохождение зимы 2026-2027 гг. главным вызовом для правительства. Есть план устойчивости и защиты активов и энергетической инфраструктуры.
Кроме того, в конце августа Зеленский также ввел планы стойкости для украинских регионов. Это комплексы мер, чтобы пройти предстоящий отопительный сезон в условиях российской агрессии.