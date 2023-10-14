Meta видалила майже 800 тисяч дописів, пов'язаних із ХАМАС

Meta заявила, що співпрацює з фактчекерами, які розмовляють івритом та арабською, блокує певні хештеги та вживає інших заходів після того, як єврокомісар Тьєррі Бретон попередив головного виконавчого директора Марка Цукерберга та інші соціальні мережі, щодо боротьби з дезінформацією, пов'язаної з ХАМАС.

Стверджується, що після нападу палестинських бойовиків на Ізраїль Meta видалила в сім разів більше контенту за порушення своєї політики на івриті та арабською мовами, ніж за попередні кілька місяців.

Компанія зазначила, що ХАМАС, який США, ЄС і Великобританія визнали терористичною організацією, заборонений на всіх її платформах (Facebook Instagram, Whatsapp) і будь-яка похвала або суттєва підтримка бойовиків буде видалена.

"Групи експертів з усієї нашої компанії цілодобово працювали над моніторингом наших платформ, водночас захищаючи здатність людей використовувати наші програми, щоб пролити світло на важливі події, що відбуваються на місці", - йдеться у заяві Meta.

Вторгнення ХАМАС в Ізраїль і боротьба з дезінформацією

Минулого тижня бойовики ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю. Вони вбивали та брали у заручники як військових, так і мирних жителів. У відповідь Єрусалим розпочав свою операцію проти терористів. Країна завдала низки ударів по секторі Газа.

Європейський союз попередив Ілона Маска, що може застосувати проти Twitter заходи, оскільки у соціальній мережі розповсюджують дезінформацію про терористичні атаки ХАМАС на Ізраїль.

Більш детально про ситуацію в Ізраїлі можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.