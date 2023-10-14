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Meta видалила майже 800 тисяч дописів, пов'язаних із ХАМАС

Фото: Meta вживає заходів щодо боротьби з дезінформацією, пов’язаної з ХАМАС (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Компанія Meta видалила або позначила як контент тривожного вмісту понад 795 тисяч дописів, які суттєво підтримують дії палестинських бойовиків ХАМАС після вторгнення в Ізраїль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Meta заявила, що співпрацює з фактчекерами, які розмовляють івритом та арабською, блокує певні хештеги та вживає інших заходів після того, як єврокомісар Тьєррі Бретон попередив головного виконавчого директора Марка Цукерберга та інші соціальні мережі, щодо боротьби з дезінформацією, пов'язаної з ХАМАС.

Стверджується, що після нападу палестинських бойовиків на Ізраїль Meta видалила в сім разів більше контенту за порушення своєї політики на івриті та арабською мовами, ніж за попередні кілька місяців. 

Компанія зазначила, що ХАМАС, який США, ЄС і Великобританія визнали терористичною організацією, заборонений на всіх її платформах (Facebook Instagram, Whatsapp) і будь-яка похвала або суттєва підтримка бойовиків буде видалена. 

"Групи експертів з усієї нашої компанії цілодобово працювали над моніторингом наших платформ, водночас захищаючи здатність людей використовувати наші програми, щоб пролити світло на важливі події, що відбуваються на місці", - йдеться у заяві Meta.

Вторгнення ХАМАС в Ізраїль і боротьба з дезінформацією

Минулого тижня бойовики ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю. Вони вбивали та брали у заручники як військових, так і мирних жителів. У відповідь Єрусалим розпочав свою операцію проти терористів. Країна завдала низки ударів по секторі Газа.

Європейський союз попередив Ілона Маска, що може застосувати проти Twitter заходи, оскільки у соціальній мережі розповсюджують дезінформацію про терористичні атаки ХАМАС на Ізраїль.

Більш детально про ситуацію в Ізраїлі можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

 

 

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