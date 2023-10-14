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Meta удалила почти 800 тысяч сообщений, связанных с ХАМАС

Фото: Meta принимает меры по борьбе с дезинформацией, связанной с ХАМАС (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Компания Meta удалила или обозначила в качестве контента тревожного содержания более 795 тысяч сообщений, существенно поддерживающих действия палестинских боевиков ХАМАС после вторжения в Израиль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Meta заявила, что сотрудничает с фактчекерами, говорящими на иврите и арабском, блокирует определенные хэштеги и принимает другие меры после того, как еврокомиссар Тьерри Бретон предупредил главного исполнительного директора Марка Цукерберга и другие социальные сети по поводу борьбы с дезинформацией, связанной с ХАМАС.

Утверждается, что после нападения палестинских боевиков на Израиль Meta удалила в семь раз больше контента за нарушение своей политики на иврите и арабском языке, чем за предыдущие несколько месяцев.

Компания отметила, что ХАМАС, который США, ЕС и Великобритания признали террористической организацией, запрещены на всех ее платформах (Facebook Instagram, Whatsapp) и любая похвала или существенная поддержка боевиков будет удалена.

"Группы экспертов со всей нашей компании круглосуточно работали над мониторингом наших платформ, одновременно защищая способность людей использовать наши программы, чтобы пролить свет на важные события, происходящие на месте", - говорится в заявлении Meta.

Вторжение ХАМАС в Израиль и борьба с дезинформацией

На прошлой неделе боевики ХАМАСа вторглись на территорию Израиля. Они убивали и брали в заложники военных и мирных жителей. В ответ Иерусалим начал свою операцию против террористов. Страна нанесла ряд ударов по сектору Газа.

Европейский союз предупредил Илона Маска, что может применить против Twitter меры, поскольку в социальной сети распространяют дезинформацию о террористических атаках ХАМАС на Израиль.

Более подробно о ситуации в Израиле можете узнать в материале РБК-Украина.

 

 

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