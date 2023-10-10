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ЄС попередив Маска про заходи за дезінформацію про атаки ХАМАС у Twitter

Вівторок 10 жовтня 2023 23:12
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ЄС попередив Маска про заходи за дезінформацію про атаки ХАМАС у Twitter Фото: Ілон Маск, власник Twitter (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Європейський союз може застосувати проти Twitter заходи, оскільки у соціальній мережі розповсюджують дезінформацію про терористичні атаки ХАМАС на Ізраїль.

Про це сказано у листі єврокомісара Тьєррі Бретона власнику Twitter Ілону Маску, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Після терористичних атак, скоєних ХАМАС проти Ізраїлю, ми маємо підстави вважати, що ваша платформа використовується для поширення незаконного контенту та дезінформації в ЄС", - сказано в листі.

Бретон уточнює, що в Twitter розповсюджували підроблені та маніпулятивні зображення та факти, у тому числі старі зображення збройних конфліктів, які не мають відношення до справи, або військові кадри, які насправді були зроблені у відеоіграх.

"Це явно помилкова інформація, що вводить в оману", - додав єврокомісар.

Він закликав Маска протягом найближчих 24 годин забезпечити "швидку, точну та повну відповідь" на прохання зв'язатися з Європолом та "відповідними правоохоронними органами" щодо дезінформації у Twitter.

Варто зауважити, що кілька місяців тому в ЄС набули чинності закони, що регулюють контент у соцмережах на території країн блоку. Тепер Маску може загрожувати штраф у розмірі 6% його доходів від Twitter або повне блокування в ЄС, якщо він відмовиться виконувати вимоги.

Що передувало

Нагадаємо, минулого тижня бойовики ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю. Вони вбивали та брали у заручники як військових, так і мирних жителів.

У відповідь Ізраїль розпочав свою операцію проти терористів. Країна завдала низки ударів по дислокації бойовиків у секторі Газа.

Більш детально про ситуацію в Ізраїлі можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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